L'ex centrocampista della Juventus Mohammed Sissoko parla a Ilbianconero.com dell'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. “E’ un campione che arriva alla Juve, il miglior club italiano. Sono molto felice di questo, ma per me è normale che una squadra come la Juventus lo abbia acquistato. Solo poche squadre possono permettersi un plus come Cristiano Ronaldo e la Juve è tra queste. Non credo avrà problemi in Italia. E lo posso affermare perché l’ho affrontato più volte sia con il Liverpool e sia con la Francia giovanile. Ora la Juve è diventata fortissima, hanno preso CR7 che è il numero uno e mi piace tantissimo Emre Can. E’ un buonissimo giocatore, ora i bianconeri devono vincere la Champions League”.