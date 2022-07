Lista dei 15 migliori siti scommesse calcio

Chi sono i migliori siti per scommettere sul calcio

Siti Scommesse Calcio Caratteristiche Licenza ADM Bet365 ampio palinsesto 15253 Snai scelta quote <1.30 15215 Lottomatica marcatori e calciomercato 15017 888Sport diretta e live 15014 Gold Bet classifiche e guide 15226 Unibet pratico e essenziale 15228 William Hill migliori quote 15038 Betclic livesuite e multibet 15202 Eurobet mini antepost e Flash 15016 Netbet scommesse speciali 15015 Betfair betting exchange 15221 Planetwin quote favorite 15242 Betway club delle Scommesse 15216 Betflag bonus senza deposito 15007 Sisal scommesse on demand 15115

Bet365: il palinsesto calcio più ampio?

SNAI: quote calcio e prossimi eventi

Lottomatica: con Better marcatori e calciomercato

888sport: quote calcio frazionate, americane e decimali

Goldbet: classifiche, risultati e scommesse calcio

Unibet: per scommesse calcio semplici

William Hill: scommesse, bonus e pronostici

Betclic: livesuite, multibet e speciali calcio

Eurobet: Flash Calcio e mini antepost

Betfair: il re del betting Exchange



Planetwin365: quote favorite e bonus multipla

Betway: Club delle Scommesse e live betting

Betflag consiglia le Multiple e offre bonus senza deposito

Sisal Matchpoint: scommesse On Demand e Pronostici Tipste

Fattori da considerare nella scelta

Quali sono i siti che propongono scommesse sul calcio? Dove posso trovare le statistiche, i pronostici, le quote e gli eventi live per creare la propria scommessa sui campionati di calcio? A queste ed altre domande cercheremo di rispondere nel corso di questa guida.Iniziamo subito cercando di. Come è possibile vedere dalla lista che segue, i bookmaker certificati ADM offrono spesso ai nuovi clienti degli incentivi di benvenuto che variano da 5€ a più centinaia di euro.Se vuoi avere una panoramica, visita la nostra guida completa ai siti scommesse Non potevamo che iniziare datra i siti di scommesse in Italia. Bet365 è ritenuto da molti scommettitori un ottimo portale di gioco dove, oltre ai classici campionati europei e coppe internazionali, ci si può divertire pronosticando su Serie A brasiliana, più di 10 league in Australia, coppa del Camerun, coppa d’Egitto, 1° divisione Cina, Premier League in Malesia e così via.(betting market) che va dal classico 1x2 fino a svariate tipologie di handicap asiatico. Per aiutare il nuovo giocatore ad individuare il tipo di scommessa sull’evento calcistico, bet365 ha creato dei sotto menù per:In primo piano dalla tendina di sinistra si può notare la cura con cui questo bookmaker italiano ha deciso di strutturare la sua homepage. Lo sport Calcio è il più fornito e, senza sorpresa, SNAI elenca tutti i maggiori campionati Italiani ma anche eventi internazionali come i Mondiali di Calcio e scommesse antepost.Per chi è alle prime armi e vuole, SNAI vi aiuta nella scelta dei prossimi match (nell’arco delle 24h) e quindi da lì potrete selezionare gli eventi per compilare una schedina a basso rischio. Se invece siete già più esperti, potrete selezionare uno dei suggerimenti proposti:Altro sito di scommesse calcio degno di menzione è Lottomatica che da anni è presente sul mercato del betting online con la sua sezione sport Better.La grafica, sia da desktop che da mobile, è pulita e chiara e, come altri siti, il calcio è lo sport che fa da padrone. L’elenco delle scommesse inizia con le “speciali”, quindi. Si può scommettere su svariati eventi, dai giocatori che cambieranno squadra prima di una data definita alle combo, pre-match e live.Interessante è lae consigli sugli eventi di calcio che Better Lottomatica raccoglie con cura in schedine di solito da 5 a 8 eventi mescolando 1x2, Under/Over e qualche giocata speciale.Più minimalista appare invece il portale di 888sport che presenta l’elenco A-Z dei paesi su cui poter scommettere sul calcio. Particolarità di questo sito scommesse è lasul calcio: frazionate, americane e decimali.La presenza di unpermette di individuare già dalla dashboard principale quali sono le partite sulle quali è possibile scommettere in diretta. E proprio in riferimento a questo tipo di scommessa, teniamo a sottolineare ilche altresì offre la possibilità di guardare i match dei maggiori campionati nazionali e internazionali.Manca forse un aiuto per quanto riguarda i pronostici e le statistiche calcio, che non sono molto visibili se non visitando la parte blog dove puntualmente vengono riportati gli aggiornamenti e le notizie più salienti sul football.Compatto e completo è il portale di Goldbet che, oltre alle scommesse, ha anche un’ampia selezione di altri giochi come Bingo, Casinò, Lotterie etc.Si possono ricercare gli eventi filtrando su, per Paese, Speciali calciomercato, Antepost e molto altro. Molto apprezzata lache contiene moltissime informazioni:Per chi non è esperto, si può consultare ildi Goldbet che spiega in dettaglio tutti i tipi di scommesse sul calcio, ma si può anche cambiare sport e accedere a tutte le informazioni utili.Da menzionare è anche l’app scommesse, scaricabile gratuitamente dagli Store ufficiali o accedendo tramite QR code dal portale di Goldbet.it. Anche lo streaming è parte dell’offerta di questo sito di scommesse che però, come anche altri portali, può essere usufruito previa registrazione e deposito sul conto.Unibet ci ricorda un po’ 888sport, dal momento che lae presenta il filtro nella parte destra con cui poter visualizzare per tipologia di scommessa.Abbastanza chiara e, statistiche, arbitri, stadi e così via. Anche se, dobbiamo dirlo, richiede qualche passaggio e step in più rispetto ad altri siti, prima di poter visualizzare le informazioni che ci interessano.Anche in questo caso, le quote calcio possono essere ricalcolate per frazione, decimali e americane. Punto forse migliorabile è il display a sinistra dove Unibet non aiuta certo il nuovo giocatore a orientarsi sulle scommesse calcio più popolari. Non manca però la diretta streaming e la possibilità di giocare live durante le partite.Per quanto riguarda i, sicuramente sono più ridotti rispetto ad altri bookmaker ma ciò non esclude la presenza dei più classici come 1x2, multiple e sistemi.Tra i più noti siti scommesse calcio in Inghilterra, William Hill ha saputo negli anni costruire una buona reputazione anche in Italia. Ciò che lo caratterizza è la forte presenza diper i nuovi e vecchi scommettitori. Sul portale ufficiale si trovano, a detta dell’operatore,, il calendario degli eventi, una buona selezione di combo e tutte le favorite che il concessionario filtra per:Anche la parte “coupon” è interessante perché raggruppa le tipologie più comuni di scommesse calcio, utile soprattutto ai novelli che potrebbero sentirsi persi con una così vasta scelta di opzioni.Dal menù di sinistra si può accedere direttamente alle. Cliccando sull’evento la grafica cambia mostrando, da un lato, il numero di scommesse disponibili, dall’altro, una preview della partita in corso. Le varie icone aiutano il cliente con informazioni su: statistiche, commenti, formazioni e squadra.Molto, almeno per quanto riguarda la parte betting. Accedendo alla pagina principale si può già notare la presenza di. Interessantissima è la funzione multi-selezione dei campionati per avere un pannello personalizzato con tutti gli eventi di diverse League nazionali e internazionali.Si può anche cercare l’incontro, stampare le quote, far “pin” sulla scelta, accedere a classifiche, anteprime, archivio delle competizioni e vedere tutte le scommesse e relative quote dal box a sinistra.Per ciò che riguarda la funzione live calcio, un tag è presente già dalla barra di sinistra, ma navigando nel menù principale si può entrare nella “”, selezionare lo Sport, ordinare per orario evento e visualizzare la preview con le tipologie di giocata e quote disponibili.Un sito calcio che potremmo definire tutto in uno, soprattutto per quei giocatori che vogliono avere tutte le info in display in un unico posto.Grande spazio è dato alla parte Calcio e lo si vede già entrando sul sito scommesse Eurobet. In alto gli eventi e le opzioni “” con le quote <1.50, marcatori - cartellini e vincente campionati. Proprio sotto, il portale ha aggiunto una novità che ha chiamato “”. Qui, ad esempio, si possono trovare le scommesse calcio su:Presenti anche le speciali come Acquisti/Cessioni, Mourinho, Calciomercato per squadre e per giocatori. Anche in questo casodirettamente dalla barra di ricerca e, cliccando sulla partita si può visualizzare la panoramica che comprende: anteprima, classifiche, testa a testa, archivio e tanto altro.Sullec’è anche da spendere qualche parola. Eurobet, come anche Lottomatica e SNAI, propone molto frequentemente offerte ad hoc per le partite di calcio ma anche tennis e ciclismo. Le più comuni riguardano le somme goal e le multiple di più eventi.Nonostante questo concessionario di gioco, non toglie che sia una valida alternativa ai siti scommesse calcio in Italia. La Homepage ricorda vagamente quella di Betclic, dove è immediata la sensazione dicon la ricerca per eventi nelle prossime giornate, il calendario partite, gli eventi live,Il palinsesto Calcio forse non è tra i più estesi ma certo non mancano le league malesiane, i campionati mondiali, le competizioni femminili, gli internazionali e, ovviamente, la Serie A.: si può scommettere in alcuni casi su più di 480 quote disponibili per l’evento. Dalle combo, handicap, Under/Over, multigoal, metodo del goal, risultato esatto e chi più ne ha più ne metta.La live suite mostra anche lo svolgimento della partita con unache si aggiorna in tempo reale e mostra la probabilità di vittoria, i cartellini e tante altre statistiche., sul sito infatti non sono presenti molte offerte. Da poco è stato introdotto il bonus di benvenuto scommesse che è accompagnato da quello sulle multiple fino a 30 eventi. Ma a parte queste due promozioni, Netbet non offre al momento nulla di più.Senza ombra di dubbio questo sito scommesse calcio si è fatto notare negli anni e in molte guide online per la sua offertache solitamente manca sui bookmaker tradizionali. Tramite il servizio exchange il giocatore può effettuare una puntata su una quota maggiorata (che in gergo si definisce con la dicitura “inviare un ordine”) e sperare che venga accettata da un altro cliente per ottenere, in caso di vincita, unaSu Betfair, quindi, i clienti troveranno sia scommesse calcio tradizionali che exchange, un punto a favore del sito di gioco.Anche laè un po’ diversa dai siti presentati in precedenza, in quanto per accedere alla lista delle competizioni internazionali (campionati meno conosciuti) c’è da fare qualche passaggio in più.Non si capisce bene quante tipologie di scommesse siano disponibili per una data partita fino a quando non si clicca sull’evento. E anche la parte classifiche, risultati, preview e azioni in diretta potrebbe essere migliorata a nostro parere. Ad ogni modo la possibilità di(in diretta) è data per la maggior parte degli eventi presenti nel palinsesto.Da molti sarà già conosciuto per la sua presenza sul territorio italiano con agenzie di scommesse in molte regioni. Planetwin365 è tra i siti di gioco calcio con legale licenza rilasciata dall’ADM che ha nel suo palinsesto un elenco molto cospicuo di partite di calcio.Da poco il sito ha migliorato il display grafico con cui vengono presentati gli eventi sul portale. In modo estremamente chiaro si accede allepiù conosciuti e meno conosciut, raggruppati geograficamente per facilitare la selezione all’utente.Molto utile e creativo è l’accesso rapido alle “” dove basta scegliere la quota massima e il limite di tempo; a questo punto gli sport si aggiornano di conseguenza permettendo una selezione semplificata.Statistiche, calendario e info sui Testa a Testa sono forniti da sportradar e il giocatore può compilare la schedina semplicemente cliccando sulla quota desiderata., storica promozione è rappresentata dal bonus multiple fino a 255% ma non è raro trovare nel corso della stagione calcistica offerte su eventi ben precisi.Betway attua un approccio diverso per quanto riguarda la sezione sport. La maggior parte dei siti di scommesse calcio permette all’utente di individuare fin da subito i Paesi e le competizioni direttamente dalla tendina di sinistra. Nel caso di questo operatore bisognerà inveceLato positivo è comunque il fatto di avere e tipologie di giocata disponibili. In un’unica visuale si ha accesso alle statistiche, classifiche, azioni in corso, formazioni e dati della partita.Sia per le, le possibilità non sono tantissime. Esistono le classiche 1x2, handicap, risultato esatto, doppia change ma nulla di estremamente esteso.I nuovi clienti possono comunque beneficiare di bonus di benvenuto in corso al momento della registrazione nonché l’iscrizione alper poter ottenere dei vantaggi in futuro.Tantissime e forse troppe, a nostro parere,per lo sport presenti sul sito Betflag. Dai bonus senza deposito, al rimborso multiple e quadruple, pre-match e live, primo versamento: ce n’è per tutti i gusti.Chi ama lo sport del pallone troverà in questo sito scommesse calcio il candidato forse ideale: ci sono, il calcio di oggi, le dirette, le favorite, le super favorite e molto altro.La visualizzazione forse è migliorabile per la parte antepost e compilazione schedina, ma basta navigare un po’ per prenderci subito la mano.Cliccando su “Sport” e poi su “” si accede a esempi di multiple e schedine precompilate con l’importo scommesso e la vincita potenziale. Il sito è visitabile sia da desktop che mobile, oppure è possibile scaricare l’applicazione per lo sport per i dispositivi abbinati. In quanto a tipologie di scommesse, Betflag non si distanzia molto dalla media di mercato. Per un evento tipo match di serie A, potrete facilmente trovare più di 300 quote.Abbastanza chiaro lo sforzo di Sisal come tra i migliori siti scommesse calcio a voler proporre servizi innovativi ai propri utenti. E lo fa partendo dalle(su richiesta) dove dà la possibilità ai suoi clienti di proporre delle scommesse online uniche e mai viste in altri palinsesti. Sono più di 100 mila le richieste ricevute da Sisal fino ad oggi, segno del grande successo di quest’iniziativa.Oltre all’App funzionale per molti dispositivi, Sisal lancia anche uncompletamente gratis, con cui gli appassionati di sport possono interagire tra di loro proponendo pronostici e “tip” (in inglese, consiglio).Per quel che riguarda lo, accedendo al calendario live si può vedere la lista degli eventi per i quali è fornito il servizio di diretta. Su Sisal ci si può registrare se maggiorenni e residenti in Italia e fornendo il documento di identità per la verifica del conto.La scelta del miglior sito di calcio per le scommesse è totalmente personale e dipende dai criteri di ciascun utente. Per questo motivo ci teniamo a ricordare chedi tutti i bookmaker presenti in Italia con licenza ADM, ma si basa su un’opinione editoriale del team che ha confrontato popolarità dei siti, palinsesto, quote offerte, mercati di scommessa, bonus e promozioni, presenza streaming e scommesse live.