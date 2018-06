Tutto fermo, le distanze immutate tra Lazio e Sassuolo per Acerbi. Un po' la trattativa icona del momento-Lazio: la distanza tra domanda e offerta, secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, c’è ancora e il presidente del Sassuolo Squinzi non intende cedere alle pressioni né della Lazio né dello stesso difensore. La richiesta del Sassuolo non si smuove dai 12-13 milioni di euro, la Lazio si è spinta fino a proporne 9.



SITUAZIONE ACERBI - Non bisogna dimenticare che mister Inzaghi, prima di partire per le vacanze, avrebbe chiesto a Tare proprio Acerbi per sostituire de Vrij. Il difensore ha le caratteristiche tecniche che servono, oltre ad essere tutto mancino. La Lazio deve rompere la fase di stallo. Sul piatto la Lazio potrebbe mettere il cartellino di Danilo Cataldi, in scadenza 2019, che ritroverebbe in neroverde il suo ex tecnico De Zerbi.