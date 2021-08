Secondo Marca, il Siviglia non segue solo Botman per il post Kounde. Nonostante la trattativa tra gli andalusi e il Chelsea per il difensore francese si fa sempre più difficile, Monchi non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe trovato in Djene Dakonam, 29enne congolese per il quale il Getafe chiede almeno i 20 milioni di euro della clausola rescissoria.