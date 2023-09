La stagione del Siviglia non è certo iniziata nel modo migliore, con 3 sconfitte nelle prime 3 gare e 4 punti conquistati in totale nelle prime 5 giornate di Liga. La panchina di Josè Luis Mendilibar per il momento non traballa ma per la prossima stagione il club andaluso pensa ad un altro profilo. Secondo quanto riporta Olé si tratta di Marcelo Gallardo, attualmente senza squadra dopo la chiusura della sua lunga esperienza alla guida del River Plate. Ci sono già stati alcuni contatti con l'entourage del tecnico argentino.