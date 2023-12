Secondo le informazioni di Marca, un favorito per la panchina del Siviglia sta già emergendo. Per il momento sarebbe Quique Sanchez Flores. L'ex terzino destro di Valencia e Real Madrid ha una vasta esperienza da allenatore. Licenziato dal Getafe lo scorso aprile dopo quasi due anni di collaborazione, il tecnico 58enne sarebbe favorito dalla dirigenza andalusa per la sua esperienza e la sua disponibilità mentre non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'ultima vincitrice dell'Europa League.