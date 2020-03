Dopo la Serie A, anche la stagione di Liga è stata sospesa pere non si se e quando potrà riprendere. Tralasciando per un attimo la situazione legata al coronavirus e dando uno sguardo alla classifica, vediamo che dietro alla solita coppiaBarcellona-Real Madrid la terza piazza è occupata dal Siviglia.Agli andalusi ha certamente giovato, fondamentale con le sue intuizioni a livello dicampagna acquisti.Tra queste intuizioni spicca finora il nome diIn Italia ci ricordiamo di lui per aver giocato una stagione (la 2016-17) divisa a metà tra, facendo vedere alcune buone cose con la maglia del Grifone, ma deludendo in rossonero. Il suo, in effetti, è stato un tipico, che ha sborsato 15 milioni di euro in estate per prelevarlo dal Marsiglia., ed è riuscito ad esordire (con gol) anche in nazionale. L’argentino, in effetti, era considerato un enfant prodige già ai tempi del River e del Monaco. Ora però sta finalmente ripagando, pur con qualche anno di ritardo, le aspettative che si erano create su di lui.Ocampos ha raggiunto la doppia cifra in Liga, grazie a quattro gol consecutivi nelle ultimo quattro di campionato. Più in generale,sta mettendo in mostra il meglio del suo repertorio: accelerazioni, dribbling, giocate di fino. Tutte abilità che erano già nelle sue corde, ma che ora riesce finalmente a eseguire con continuità.inizialmente partiva perlopiù da destra, ma con l’arrivo di Suso è stato dirottato sulla sinistra. L’argentino sarebbe stato con ogni probabilità l’uomo da tenere d’occhio nella sfida di Europa League tra Siviglia e Roma prevista per stasera. Sfida che è stata anch’essa annullata, come sappiamo, e sul cui recupero non ci sono certezze.