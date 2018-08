L'uscita di N'Zonzi dal Siviglia rischia di scatenare un effetto domino a centrocampo in giro per l'Europa, con conseguenze anche sul mercato italiano a tre giorni dalla sua conclusione. Il club andaluso, che avrà invece tempo fino alla fine del mese per completare la propria rosa, in queste ultime ore ha avviato i primi contatti con l'Inter per il portoghese Joao Mario, rientrato dal prestito al West Ham e tuttora un esubero difficile da piazzare per la formazione nerazzurra. Acquistato per 40 milioni di euro nell'estate 2016, l'ex calciatore dello Sporting Lisbona oggi ha un costo a bilancio di 30, valutazione minima per una cessione a titolo definitivo per non fare minusvalenza.



L'INTER SPERA NELL'ASTA - Una cifra sulla quale le parti riflettono, alla ricerca della formula giusta, col Betis, l'altra formazione di Siviglia, che a sua volta ha manifestato il proprio interesse per Joao Mario. Un'asta tutta in salsa spagnola che farebbe l'interesse dell'Inter, che a sua volta è alla ricerca dell'ultimo puntello per Spalletti, dal sogno Luka Modric all'idea di riportare a Milano Rafinha, chiuso dal Barcellona dai recenti arrivi di Arthur e Vidal e che ha espresso da tempo il desiderio di vestire nuovamente la maglia nerazzurra per rilanciare definitivamente la propria carriera.