Siviglia e Marsiglia su Agoumé, Damiani: 'Inter ben disposta al prestito'

L'entourage di Lucien Agoumé in visita in sede dell'Inter, l'agente del centrocampista, Djibril Niang, è stato accompagnato dall'intermediario Oscar Damiani che ha parlato ai cronisti presenti: "Come è andata? Parlate con l’avvocato. Più Siviglia o Marsiglia o ci sono altre squadre? Parlate con il suo agente, non voglio discussioni. Siamo amici, io sono qui per fare da interprete. Inter predisposta al prestito? Quello sì ovviamente. Se con diritto per incassare? Vedremo, parlatene con la società non con me. Non posso dire altro per il momento", riporta FcInterNews.it.