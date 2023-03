Il Siviglia sta lottando per non retrocedere. Il direttore sportivo Monchi ha iniziato a muovere i primi passi per il mercato. Secondo Fichajes, Santi Gimenez è uno dei nomi principali per l'attacco. Il giocatore del Feyenoord ha segnato 18 gol quest'anno ed è il punto di riferimento del club olandese. Un suo possibile partner potrà essere Alfredo Morelos, centravanti colombiano dei Rangers.