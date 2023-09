Intervenuto ai microfoni di Radio Marca, il centrocampista del Siviglia Fernando Reges ha annunciato che quella in corso sarà la sua ultima stagione in biancorosso:



"Penso che sarà l'ultima stagione. Non ti mentirò. Ho 36 anni e penso di sì. Non posso dirlo al 100%, ma posso dirlo al 99%. Spero di avere un'altra stagione molto buona e che mancherò a tutte le persone. Ecco perché lo dico, spero di mancare alla gente. Voglio avere una stagione molto bella. Penso che sarà l'ultima.