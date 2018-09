Cattive notizie per il Siviglia e indirettamente per la Roma, che al club spagnolo ha prestato il giocatore nel corso dell'estate. Come riferito dalla società andalusa sul proprio sito ufficiale, il centrocampista Maxime Gonalons ha riportato la frattura del perone dopo un contrasto in allenamento. Il calciatore francese, che aveva esordito con un gol nel match di Europa League contro il Sigma Olomuc, avvertiva dolore dalla giornata di ieri a causa di un colpo subito e gli esami a cui si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato la frattura composta la rottura della testa del perone della gamba destra. Non sono stati resi noti per ora i tempi di recupero, che si preannunciano comunque piuttosto lunghi.