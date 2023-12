Fracazo. L'ennesimo di una stagione iniziata male, che rischia di finire peggio. Con la sconfitta 2-1 al Bollaert-Delelis di Lens, il Siviglia chiude al quarto posto il gruppo B di Champions League,competizione della quale è regina con sette trionfi, compreso quello di Budapest contro la Roma del maggio scorso. Un fallimento totale, che ha radici profonde. Se il Siviglia è l'unica squadra della prima fascia a chiudere al quarto posto, non è solo un questione di avversari (Arsenal, Psv e Lens).che, nell'ultimo anno, ha portato a fare scelte azzardate a livello sportivo.- Il direttore sportivo Monchi, volato in Inghilterra all'Aston Villa, non è stato sostituito adeguatamente, José Luis Mendilibar, che l'hanno scorso ha conquistato una comoda salvezza vincendo l'Europa League, è stato cacciato a inizio ottobre, rimpiazzato dall'ex commissario tecnico dell'Uruguay Diego Alonso, che non ha dato gioco e non ha portato risultati. IUn cammino condizionato dagli infortuni e da un mercato non all'altezza, pesantemente influenzato dalla scelta di ridimensionare la natura degli investimenti. La vecchia guardia, Sergio Ramos e Rakitic non funziona più, i nuovi arrivati, soprattutto Sow e Lukebakio, non hanno confermato sul campo le grandi aspettative.Un Siviglia fuori da tutto obbliga a fare delle riflessioni sul mercato. A gennaio potrebbe esserci una rivoluzione, con l'obiettivo di ridurre il monte ingaggi.più di Suso e Lamela, che quest'anno han preso residenza in infermeria. In mezzo Sow, seguito dalla Lazio in estate, può funzionare in altri lidi,. Una scommessa potrebbe essereche il Milan ha trattato nelle ultime ore di mercato della finestra estiva. Compresi i due match di Coppa del Re ha visto il campo solo 406', di fatto è fuori dal progetto. E cerca un club per rilanciarsi.