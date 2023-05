E' giornata dedicata ai media anche in casa Siviglia in vista della finale di Europa League contro la Roma di mercoledì 31 maggio. Tra i protagonisti che si sono concessi alla stampa anche l'ex attaccante dell'Atalanta Papu Gomez, che ha parlato a Sky Sport: "Nessuno pensava a questa finale a un certo punto della stagione, il cambiamento della squadra è stato notevole. Ora siamo posizionati bene in campionato e siamo in finale di Europa League. Ora stiamo ancora pensando alla Liga, affronteremo il Real Madrid in casa, ma un pochino in testa c'è questa finale".



Sull'Atalanta: "La seguo dal primo giorno. Questa è tutta un'altra squadra, ma stanno facendo molto bene. Gasperini è un allenatore incredibile, spettacolare. Speriamo possa entrare in Europa".

e ti può fare male in ogni momento. Mourinho è un grande allenatore, preparerà molto bene la partita.".La città è spettacolare, il clima è bellissimo e questa è una grande squadra. Se vinciamo la finale, inoltre, ci qualifichiamo alla prossima Champions League".