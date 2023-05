Il Papu Gomez non sta attraversando un anno bellissimo al Siviglia, specialmente in campionato. L'ex Atalanta ha uno degli ingaggi più alti del club e una sua partenza, a 35 anni, è molto più che una semplice idea. L'argentino, un mese prima dell'inizio, aveva dichiarato di dare maggior importanza al Mondiale, scatenando una pioggia di critiche da parte dei tifosi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, è molto probabile che ritorni in Italia. Una squadra che ha mosso dei passi verso il nativo di Buenos Aires è il Monza di Raffaele Palladino.