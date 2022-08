Gravissimo infortunio in allenamento per l'attaccante del Siviglia Jesùs Corona. Il calciatore messicano si è procurato la frattura del perone e dei legamenti della caviglia e dovrà osservare uno stop di 4-5 mesi. Niente Mondiale per lui, ma soprattutto rischiano di cambiare le strategie di mercato del club andaluso, che potrebbe vedersi costretto a bloccare la cessione di Oliver Torres al Rayo Vallecano.