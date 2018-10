Sulle pagine di Marca il direttore dell'area tecnica del Siviglia, Joaquin Caparros, ha fatto il punto sulla situazione dei rinnovi contrattuali del club andaluso.



Su Banega: "Abbiamo proposto il rinnovo a Banega prima del mondiale. Sta molto bene al Siviglia e vogliamo trattenerlo fortemente".



Su Sarabia: "Vogliamo che Sarabia rimanga: è quello che vuole anche lui e troveremo un'intesa per fare tutti contenti. Col mercato chiuso sarà tutto più facile, torneremo a trattare a breve".



Su Mercado: "Non abbiamo avuto ancora nessun contatto per trattare il suo rinnovo".