José Castro, presidente del Siviglia, parla, al sito degli andalusi, dopo la vittoria in semifinale di Europa League contro il Manchester United: "Ai tifosi del Siviglia, e scusate la voce perché sono rauco per le urla e per la tanta gioia, dico che abbiamo lottato contro una grande squadra con un budget enorme. Abbiamo dovuto soffrire perché loro hanno tanta qualità. Dico loro di godersi la vittoria. Quando arriviamo ad una finale, quello che dobbiamo fare è vincerla, e in genere le finali le vinciamo. Quello che stiamo vivendo è grande e il peccato è che il nostro tifo non possa viverlo insieme a noi. Il 2020 è così, compensiamo in questo modo quella sofferenza. Diamo loro la possibilità di raggiungere un'altra finale, e ricordiamo che prima o poi condivideremo tutto questo con la nostra gente. Speriamo di poter portare la coppa a Siviglia, sarebbe qualcosa di immenso".