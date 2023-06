José Castro, presidente del Siviglia, ha anticipato che il club proseguirà con José Luis Mendilibar, dal momento che il tecnico ha permesso il raggiungimento della settima vittoria dell'Europa League. "Me l'hanno chiesto nelle interviste, ma non volevamo dare questa notizia prima, perché questa notizia era per voi: abbiamo offerto a Mendilibar un contratto di rinnovo in modo che resti con noi", ha detto Castro ai tifosi che hanno affollato gli spalti del Sanchez Pizjuan in occasione dei festeggiamenti.