Il presidente del Siviglia José Castro parla ad As in vista della sfida con l'Inter: "Le statistiche dicono che ogni volta che siamo arrivati ​​ai quarti, abbiamo vinto. Ma conosciamo la squadra contro cui ci troviamo. È seconda nel campionato italiano, una grande con tanta storia. Ma ovviamente giocano contro il re di questo torneo. Possiamo solo pensare che la partita pende dalla nostra parte, con molta ambizione e molto rispetto per il rivale. La sesta? Come faremo a perdere la voglia di vincere un trofeo che è nostro, la nostra Coppa. Quello che abbiamo sognato e per cui abbiamo lavorato. Portare la sesta a casa ci renderebbe enormemente felici. Non ci stanchiamo di vincere l’Europa League, siamo insaziabili. Questo gruppo ha un desiderio e un’unione impressionanti. Siamo molto motivati ​​sul fatto che sia il nostro Jesus Navas ad alzare il titolo. Siamo così concentrati per questo che è difficile per noi perdere", riporta FcInter1908.it.