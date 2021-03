Il giocatore destinato a rimpolpare le casse del Siviglia nella prossima estate è l’ex Milan, Lucas Ocampos. L’argentino è esploso da quando è arrivato in Andalusia ed ora ha moltissimo mercato: in pole position c’è il Wolverhampton che lo ha individuato come sostituto ideale di Adama Traoré.



Prima di cederlo, però, secondo il quotidiano spagnolo Abc, il DS Monchi vorrebbe rinnovargli il contratto, inserendo una clausola di rescissione vicina ai 100 milioni di euro.