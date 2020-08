Al termine della finale di Europa League tra Siviglia e Inter, sarà il presidente Uefa Aleksander Ceferin a premiare le squadre: consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice e medaglie a giocatori e staff di entrambe le squadre. Lo si apprende da una nota della Federcalcio continentale: "La procedura per la cerimonia di premiazione è stata concordata insieme alle autorità locali. Tutti i dirigenti coinvolti nella consegna del trofeo sono stati sottoposti al test per il COVID-19 e non avranno l'obbligo di indossare la mascherina. Tutti i membri del management UEFA e dello staff operativo entrati in contatto diretto con i giocatori e gli staff delle squadre partecipanti sono stati sottoposti a test a cadenza regolare per tutta la durata dei tornei".