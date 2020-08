Ci siamo, è il giorno della finale di Europa League: l’Inter sfida il Siviglia per tornare a conquistare un trofeo continentale dopo 10 anni, dalla Champions vinta da Mourinho nel 2010. A Colonia fischio d’inizio alle ore 21.





Antonio Conte, alla prima finale continentale in carriera, sfida Julen Lopetegui e gli andalusi, che dell’Europa League sono leader incontrastati (non hanno mai perso una partita ad eliminazione diretta nella competizione e hanno vinto tutte le cinque finali disputate).





Conte conferma le scelte delle ultime partite: ancora fuori Skriniar, in difesa c’è Godin con de Vrij e Bastoni. Sugli esterni ci sono D’Ambrosio e Young, centrocampo con Barella e Gagliardini ad affiancare Brozovic. In attacco la coppia dei sogni, Lautaro e Lukaku. Il Siviglia recupera Ocampos, condizionato alla vigilia da qualche problemino fisico, e schiera in attacco l’ex Milan Suso con De Jong. Sarà il presidente Uefa Aleksander Ceferin a premiare le squadre al termine della finale.



NUMERI E STATISTICHE - L’Inter ha vinto tutte le cinque partite di Europa League disputate in questa stagione e potrebbe vincere sei partite consecutive in competizioni UEFA solamente per la seconda volta della sua storia (sei tra dicembre 2009 ed aprile 2010). Romelu Lukaku ha segnato in tutte le sue ultime sette partite con l’Inter in competizioni europee (otto gol e quattro assist). In tutte le competizioni, Lukaku ha segnato 33 gol questa stagione, l’ultimo nerazzurro ad aver fatto meglio è stato Samuel Eto’o con 37 marcature nel 2010/11.



L'Inter in questa stagione ha fatto registrare il proprio record di marcature: 111, in 53 partite disputate, con una media di 2,1 gol a partita. Superato il numero di reti realizzate nelle stagioni 1950/51 e 2006/07: è il nuovo record del club in una singola stagione sotto l'aspetto realizzativo tra campionato e coppe a partire da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30). Sono 19 i differenti marcatori stagionali dell'Inter, che hanno così suddiviso le marcature: 81 in Serie A, 7 in Coppa Italia, 10 in Champions League e 13 in Europa League. I 5 migliori marcatori stagionali: Lukaku (33), Lautaro (21), Candreva (7), D'Ambrosio (5).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Siviglia: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Jordàn, Fernando, Banega; Suso, De Jong, Ocampos



Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro





