Jules Koundé, difensore centrale del Siviglia e della Francia, ha parlato del suo futuro durante una conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale a Clairefontaine: “potrei dover cambiare club quest’estate, non ho ancora deciso. Il mio obiettivo è di giocare un giorno in un top club per continuare a crescere e vincere trofei. Potrei dovermi trasferire, ma oggi non è rilevante”.