Recentemente il nome di Ever Banega è stato fortemente accostato all'Arsenal, vista la presenza in panchina di Unai Emery, con cui l'argentino ha grande feeling. Ma secondo Marca l'ex Inter non si muoverà da Siviglia, nonostante su di lui penda una clausola rescissoria da 20 milioni. Il giocatore vuole restare in Andalusìa, ha tranquillizzato il suo nuovo allenatore Pablo Machin e, magari, punta anche ad un rinnovo di contratto.