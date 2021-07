Come riportato da Marca, il Siviglia lavora per trovare i giusti innesti in vista della prossima stagione. Uno di questi dovrebbe essere Joselu. L'attaccante spagnolo, attraverso il suo agente, ha dichiarato che vuole lasciare il Deportivo Alaves e che Siviglia sarebbe la meta a lui più gradita. Gli andalusi però al momento sono concentrati su Kounde, attorno al quale gira tutto il mercato. Una volta chiusa la questione riguardante il difensore Monchi dovrebbe avanzare una prima offerta, visto che la clausola di 20 milioni di euro è ritenuta troppo alta per un giocatore di 31 anni in scadenza l'estate prossima.