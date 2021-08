Secondo Marca, Jules Kounde è destinato a restare al Siviglia. Gli andalusi infatti, a due giorni dalla chiusura del mercato, non hanno intenzione di privarsi del difensore, motivo per cui lo lascerebbero partire solo se dovesse arrivare un'offerta pari agli 80 milioni di euro della clausola rescissoria. In caso contrario il giocatore resterà in Spagna, con il Chelsea che dovrà virare su altri obbiettivi se non vuole spendere una cifra così importante.