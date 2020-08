Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, parla ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-2 contro l'Inter: "Abbiamo parlato di resistere, continuare e di crederci. Siamo andati oltre le difficoltà, ci abbiamo provato ed è così che diventa campioni. Abbiamo meritato di vincere. Per me è una grande allegria, anche per i tifosi del Siviglia e per chi lavora nel club. In questo momento di pandemia invito i tifosi a non scendere in strada, ma a festeggiare in casa".