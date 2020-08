Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, semifinale di Europa League: “Questo United è il miglior Manchester degli ultimi anni, una squadra che ha trovato la sua strada, ecco perché non perde in Premier da gennaio. Hanno trovato la posizione giusta per i tanti calciatori di qualità che hanno. Sono completi, ci costringeranno a fare una grande gara per competere con loro. Questo è quello che spero domani, prima di una semifinale sarà una partita di massima difficoltà e che ci richiederà uno sforzo a livello collettivo. Ci piace giocare partite belle e importanti. Per questo abbiamo lottato e lavorato tutto l'anno. È una partita importante contro un grande avversario. Dobbiamo arrivare preparati. Cercheremo di superare gli avversari, non importa quanto siano grandi”.