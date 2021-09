A mercato chiuso, l'allenatore del Siviglia Lopetegui ha parlato a Diario de Sevilla della mancata cessione di Koundé al Chelsea: "Abbiamo deciso di tenerlo perché il nostro consiglio d'amministrazione ha pensato che fosse la cosa giusta rispetto alle offerte che si sono arrivate. Per me è una notizia positiva, giocherà ancora ad alti livelli".



LA TRATTATIVA - La trattativa è saltata definitivamente nell'ultimo giorno di mercato, quando il Chelsea aveva avanzato un'offerta finale da 50 milioni di euro che il Siviglia ha respinto chiedendone di più. Niente da fare, i Blues non hanno alzato la proposta e Koundé rimarrà ancora in Spagna.