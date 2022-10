Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia che domani affronta in Champions League il Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa: il tecnico è ormai sul punto di essere esonerato, cosa che accadrà verosimilmente dopo la partita, e sostituito da Jorge Sampaoli.



"Per rispetto non ho intenzione di esprimere un parere su quanto accaduto in questi mesi, ho un molto rispetto per un club come il Siviglia, 170 partite non vengono regalate in un club come questo. Non cambierò il mio modo di parlare o il mio atteggiamento, è la mia principale responsabilità, io penso di dover essere all'altezza delle circostanze del club e dei nostri tifosi, che meritano il meglio da tutti all'interno di questo club. Devo dare il meglio di me stesso in quello che devo fare, che è quello che ho sempre fatto".