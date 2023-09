José Luis Mendilibar allontana le voci che lo vedrebbero in discussione dopo un inizio di stagione non entusiasmante (solo 3 punti in 4 partite di Liga). L'allenatore del Siviglia ha parlato in conferenza stampa, ribadendo la solidità della sua posizione:



"Noi allenatori firmiamo un contratto e mettiamo a disposizione un anno, ma sappiamo che a volte non è vero, può essere meno o più di un anno. Sono arrivato sei mesi fa e stiamo provando a far migliorare la squadra, la società e l'inizio di stagione non è stato buono, ma io mi concentro solo sull'allenamento e sulla prossima giornata. Il resto mi conta poco".