José Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha parlato della vittoria dell'Europa League contro la Roma, a Budapest: “Penso di non crederci ancora, ma abbiamo vinto il trofeo e la medaglia. Mi ci vorrà un po' per assimilarlo".



Opinione sulla gara: “Siamo partiti male, giocando sui piedi, senza cercare spazi. La Roma era a suo agio, ma nel secondo tempo siamo cambiati. Siamo stati più intensi, siamo arrivati ​​in area e abbiamo segnato il pareggio. Si è giocato poco nei tempi supplementari...".



Sui calci di rigore: “Era più o meno chiaro chi avrebbe tirato. A un certo punto hanno cambiato l'ordine tra di loro"



Futuro: "Vedremo cosa succede, ora dobbiamo goderci questo momento a Siviglia con tutti i tifosi del Siviglia".



Rinnovo: “Qui mi trovo molto bene, è bellissimo lavorare con questi ragazzi, hanno assimilato tutto in fretta. Sarebbe folle non continuare... Se me lo offriranno? Può essere".