Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, è intervenuto in conferenza stampa, parlando dell'attuale sessione di mercato: "In un club così grande, ricevo 200 chiamate al giorno, 300 messaggi Whatsapp, mi offrono un migliaio di giocatori. Sto cercando un appartamento vicino all'aeroporto, mi costa meno del parcheggio. Siamo migliorati molto, sono arrivati 10 giocatori, ma non ci si ferma un secondo. Abbiamo idee molto chiare".