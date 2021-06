Intervistato da Sky Sport Italia, il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha negato il ritorno di Sergio Ramos. “È un giocatore del Real Madrid e penso che sia in trattative per continuare lì. Questo è quello che posso dire" sono le parole dell'ex dirigente della Roma. Niente ritorno a casa dunque per il centrale spagnolo, mentre il ds andaluso continua a monitorare diversi nomi per la difesa, tra cui quello di Ferrari del Sassuolo.