, direttore sportivo del, parla al sito ufficiale del club andaluso prima della sfida d'contro la, suo ex club: "Ci sono una serie di condizioni e di argomenti che ne fanno una partita fondamentale. È una partita unica, non si può tornare indietro ed è un passo fondamentale e necessario per raggiungere la finale, che è dove vogliamo essere. Dopo aver vissuto una settimana difficile è il momento di unirsi ancora di più dentro il gruppo e cercare di darci una gioia, che tutti meritano. La squadra sta arrivando alla partita nel momento giusto. Hanno dimostrato ancora una volta quanto sia magnifico questo gruppo. Il calcio dirà l'ultima parola, ma in termini di motivazione, entusiasmo e desiderio, siamo andati molto bene"."Questo club e questa squadra quest'anno sono cresciuti molto dalle avversità, trasformando i problemi in motivazione. Ieri ho detto loro che sembrava che tutto fosse già vissuto e questa settimana avrebbero vissuto altro: è servito a rafforzare il gruppo e a capovolgerlo di nuovo, perché hanno sempre saputo come far emergere la positività con lo staff. Vogliamo che le persone abbiano un motivo per essere felici di ciò che la squadra può realizzare, deve essere una motivazione in più per tutti noi. Sono stato sempre meno sorpreso dalla risposta del gruppo a tutto. È magnifico a livello di tutto, di impegno, di lavoro, di coinvolgimento, ecc. È stato un anno molto complicato da gestire, mi piace stare nello spogliatoio e stare loro vicino, è stato difficile per questo aspetto ma loro l’hanno resa facile per tutti noi. Si sono allenati come veri selvaggi, superando il break con grandi sacrifici durante tutto l'anno. Il dubbio nell'obiettivo viene dalla tranquillità, non dalla preoccupazione"."Hanno molte virtù: fisiche, hanno giocatori di qualità, un centravanti tra i migliori d'Europa, ecc. Hanno un sacco di modi con cui batterti, e questo è logicamente ciò che mi preoccupa. Se perdiamo, sarà perché la Roma è stata migliore, ma la squadra c'è. Davanti a noi c'è una grande squadra, ma siamo tranquilli perché giocheremo in campo con lo stesso entusiasmo e la stessa fame che ogni sevillista ha in casa. La squadra entrerà in campo essendo oggi il riflesso del sevillismo. La squadra sa dove si trova".