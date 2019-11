Intervistato da El Desmarque, il ds del Siviglia Monchi svela un retroscena sull'acquisto di Lucas Ocampos: "In una serata a Milano, mi sono innamorato. La Roma aveva vinto, ma Lucas ha fatto una prestazione superba. A partire da quella partita ho iniziato a seguirlo seriamente. Abbiamo analizzato la sua situazione, constatato che mancavamo di fisicità e in questo senso Lucas è meraviglioso. Si marca per segnare. Il 4-3-3 è perfetto per lui, ma penso abbia ancora strada da fare: non è al 100% del suo potenziale".