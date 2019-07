Sfuma il ritorno in patria per Jesùs Suso. Lo spagnolo, in uscita dal Milan, non andrà al Siviglia, che negli ultimi giorni sembrava aver messo gli occhi sull'attaccante del Milan. Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo degli andalusi Monchi ha chiarito: "A volte resto sorpreso quando leggo alcune notizie. Approfitto per dire che non bisognerebbe dare credibilità a tutto ciò che si legge".



SU LUIS ALBERTO - "Non mi piace parlare di giocatori che non sono del Siviglia, ma lui è nato qui. Rispetto molto la Lazio, è una bomba che non mi interessa accendere. Devo parlare solo dei giocatori che sono già arrivati qui".