Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha parlato a Canal Sur Radio della possibilità di un ritorno di Ivan Rakitic: “Non so se succederà tra qualche anno, ma oggi è molto difficile. Ha un contratto con il Barcellona ed è del Barcellona. Non ha perso l’amore per il nostro club, ma oggi è qualcosa di irrealizzabile”. Il centrocampista croato non sta trovando spazio in blaugrana e vuole cambiare aria, su di lui anche diverse squadre di Serie A, come Inter e Juventus.