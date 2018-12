Il futuro di Luis Muriel è sempre più lontano da Siviglia ed è sempre più vicino al ritorno in Italia. La volontà del giocatore, nemmeno tanta velata, è quella di tornare in Serie A. Proprio per questo motivo, come riporta Estadio Deportivo, ha rifiutato l'offerta arrivata dal portogallo dello Sporting Lisbona. Su di lui si muovono Roma, Sampdoria e Fiorentina, quest'ultima sembra per il momento in pole position.