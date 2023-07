Il 2022/23 del Siviglia è stato quantomeno avventuroso. Dopo un inizio stentato e la paura di una retrocessione, il club andaluso è arrivato a sollevare, ancora una volta, l’Europa League. Il successo ai danni della Roma però non ha salvato le casse del club che continuano a faticare. Secondo Marca, c’è un buco di 90 milioni di euro nelle casse degli spagnoli che ha spinto il presidente Pepe Castro a mettere tutti sul mercato. La gestione Monchi (accasatosi poi all'Aston Villa) ha portato a una situazione non gestibile nel lungo periodo e quindi i gioielli della squadra di Mendilibar sono diventati opportunità di mercato per i club di mezza Europa. Ecco i calciatori più interessanti del Siviglia (e le loro valutazioni su Trasfermarkt) che si candidano a diventare protagonisti di questa sessione.