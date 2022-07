Il Siviglia non si dà per vinto e torna alla carica per Luis Alberto. Preso atto del primo no della Lazio da 16 milioni, gli spagnoli hanno messo sul tavolo una nuova proposta da 13 milioni più il centrocampista di 27 anni Olivier Torres. Lo riporta Il Messaggero. Si attende ora una risposta da parte del club capitolino.