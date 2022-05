Nicolas Pepe, esterno offensivo dell'Arsenal, potrebbe presto muoversi in direzione Siviglia. Il nazionale ivoriano, in questa stagione, ha collezionato solo 18 presenze in Premier League, contribuendo solo a un gol e un assist.



Il Siviglia, negli ultimi giorni, si è messo sulle tracce del classe 95, che ha un contratto in scadenza con i gunners nel 2024. L'Arsenal, che ha pagato il giocatore 75 milioni di euro nell'estate del 2019, è disposto a venderlo a cifra ribassata: 25 milioni. Lo riporta il Mirror.