Umar Sadiq ha un passato importante e un futuro di massimo livello. Perché l'attaccante classe '97 con un inizio di carriera alla Roma e al Torino è sempre più protagonista all'Almeria: gol a raffica e tante richieste, Germania ma non solo. In Spagna si è mosso il Siviglia che prepara un'offerta per Sadiq, è un'idea calda in queste per l'attacco con Lopetegui che lo stima. Lavori in corso...