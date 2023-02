Il Siviglia è alla ricerca di un rinforzo difensivo per la prossima stagione. Attualmente, gli spagnoli hanno Álex Telles come terzino sinistro, ma è in prestito e l’intenzione è quella di non riscattarlo. Secondo Fichajes, il nome più caldo per sostituire il brasiliano è quello di Sergio Reguilon, ex Atletico Madrid, di proprietà del Tottenham.