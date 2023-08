Dopo la finale di Supercoppa Europea, Bono non è tornato con il Siviglia in Spagna. Si è recato in Arabia, dove si sottoporrà alle visite mediche con l'Al Hilal . Nel frattempo, per la porta dei vincitori dell'Europa League c'è il nome del croato della Dinamo Zagabria, Dominik Livakovic, 28 anni e con una vasta esperienza internazionale. Il portiere durante questa sessione di mercato è stato accostato anche alla Fiorentina.