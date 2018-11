Lassù, a guardare tutti dall'alto in basso. Dopo tredici giornate di Liga il Siviglia guida la classifica con 26 punti, uno in più del Barcellona e due dell'Atletico Madrid., rinato in Spagna con 8 in 12 partite,rivelazione della scorsa stagione sulla panchina del Girona, e delle scelte di una squadra mercato, capitanata ora da 'Batman' Joaquin Caparros, cheL'attuale direttore sportivo della Roma al'ombra del Ramon Sanchez Pizjuan non è solo un'icona, il deus ex machina del Siviglia, viene visto ancora come un punto di riferimento. Ovviamente non mette becco sulle scelte in entrata e in uscita, avendo un datore diverso da José Castro, ma la sua presenza si fa sentire, chi porta avanti le trattative non ha cambiato quel vademecum che negli ultimi anni ha portato al successo.. Un sistema studiato e basato sull’interazione di un gruppo di individui complementari, che puntano all'eccellenza. Anche quest'estate chi ha preso casa sotto la Giralda non aveva l'etichetta di campione cucita addosso, semmai quella diEscluso Promes, autore di una stagione da urlo in Russia con lo Spartak, in pochi avrebbero investito milioni su Sergi Gomez, Amadou, Vaclik o lo stesso André Silva. Tra questi il Siviglia.capace di passare dall'esaltazione alla depressione in 24 oreAnche in giallorosso c'è un giovane allenatore, che propone un calcio propositivo, al timone di una rosa formata da enfant prodige e giocatori a caccia di una seconda chance,, il vero motivo delle accuse a Monchi, finito (frettolosamente) sul banco degli imputati. Siamo proprio sicuri che scaricarlo sia la scelta giusta?