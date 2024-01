Siviglia, Rakitic a un passo dall'Arabia Saudita: accordo con l'Al-Shabab

Gabriele Stragapede

La spiacevole situazione sportiva e finanziaria del Siviglia sta per mettere fine alla carriera in Andalusia di una dei massimi rappresentanti della squadra. Ivan Rakitic, infatti, dopo aver perso, nel corso del recente periodo (zero minuti nell’ultima sfida contro il Girona), sempre più importanza dall'arrivo di Quique Sanchez Flores sulla panchina del Siviglia, è a un passo dal trasferimento all'Al-Shabab Club in Arabia Saudita, come riportato da Relevo.



I DETTAGLI - Il 35enne centrocampista croato ha già salutato alcuni lavoratori del club e l'affare per emigrare nel campionato arabo è davvero molto vicino all'essere chiuso. Le parti stanno risolvendo gli ultimi dettagli burocratici, specialmente lato ingaggio e contratto, ma la fumata bianca per un accordo immediato è sempre più vicina. Infatti, già in giornata, Rakitic volerà in Arabia Saudita per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il club saudita. Il croato si trasferirà a costo zero, liberato dal Siviglia con cui era legato da un contratto fino al prossimo 30 giugno.



LE STAGIONI - Rakitic è tornato al Siviglia nel 2020, dopo sei stagioni al Barcellona, ed era alla sua ottava stagione in Andalusia. In precedenza, dal 2010, quando è arrivato dallo Schalke 04, aveva disputato altre quattro stagioni con la maglia del Siviglia, vincendo. Ha vinto due Europa League (2013-2014 e 2022-2023).