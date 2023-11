Ivan Rakitic si avvicina alla fine del suo contratto con il Siviglia. L'accordo del centrocampista croato scadrà infatti a giugno 2024 e non ci sono ancora certezze sul suo rinnovo. Lo stesso giocatore, intervistato da Marca, ha espresso dubbi sul proprio futuro: "Non lo so. Al momento non so nulla, ma sono convinto che arriverà molto altro."