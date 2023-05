I primi tifosi spuntano già all’aeroporto di Malpensa: “Stiamo andando a vedere la finale di Europa League” dicono tre ragazzi orgogliosi. Romanisti a Milano, diretti in Ungheria.. Il gate del volo? Il 71, e qualcuno ritira fuori il derby deciso da Lulic in finale di Coppa Italia (l'ex laziale segnò proprio in quel minuto il gol-vittoria).- Domani sera però sarà un’altra storia: alla Puskas Arena i giallorossi affronteranno il Siviglia.. Dal primo successo col Porto nel 2003 al trionfo dell’ultima stagione, Mou non ha mai perso una finale in Europa.- Come un anno fa, in questi giorni a Trigoria ha voluto vedere solo facce amiche:- solo oggi i giornalisti hanno avuto accesso, come da regolamento - dopo pranzo la Roma è volata in Ungheria dove sono andati anche gli infortunati Karsdorp e Kumbulla oltre a Solbakken, presente nonostante sia fuori dalla lista. Tutti insieme, tutti compatti. Mou ha voluto portare la squadra intera a Budapest, domani arriveranno anche i Friedkin al gran completo.- In giro per la spuntano magliette, bandiere e sciarpette giallorosse. Pancia in dentro e petto in fuori,. Calma, perché i più scaramantici non gradiscono: "Ma che sei matto?! Non si dice mai una cosa del genere...". Qualcuno tocca ferro e via, si riparte. Analisi, pronostici, idee e speranze. Facce tese e sguardi concentrati, il pre partita dei tifosi della Roma è già iniziato.